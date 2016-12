Un nouvel accident s’est produit ce soir, mardi 20 décembre, sur la RN 5 vers le Pont de Chaux, à Chaux-des-Crotenay.

Une douzaine de sapeurs-pompiers des centres de secours de Saint-Laurent et Champagnole ont été engagés à 23h01. Un seul automobiliste était en cause, mais il était blessé et incarcéré dans son véhicule.

Après avoir reçu les premiers soins par une équipe du SMUR, l’homme de 45 ans, gravement blessé, a été pris en charge et transporté sur le centre hospitalier de Besançon par l’hélicoptère Dragon 25. Selon les pompiers, son pronostic vital n’était pas engagé.

Les services de gendarmerie, de l’Equipement et le maire de la commune étaient sur place durant les opérations de secours.



