Accident mortel sur la RD 1083 : la gendarmerie lance un appel à témoins

Le choc frontal entre la voiture et le camion a été d’une violence inouïe et a coûté la vie à un jeune homme de 20 ans, Vincent Mussillon, originaire de Grande-Rivière. Alors que l’émotion est grande suite à ce nouvel accident qui endeuille le Jura, les gendarmes cherchent à reconstituer l’enchaînement des faits qui ont abouti au drame et pour cela lancent un appel à témoins concernant toute personne pouvant communiquer des informations relatives à une Renault Clio type 2 de couleur claire, presque blanche, qui circulait dans le sens Poligny / Besançon entre 7h et 7h10 ce vendredi 13 octobre.

Rappelons que l’accident s’est produit à 7h10 sur cette RD 1083 dans le sens Arbois – Besançon, juste avant le tronçon 2×2voies après le carrefour de Salins (lire ici).

Les personnes qui pourraient avoir vu quelque chose ou auraient des informations sur ce véhicule peuvent contacter les gendarmes de la COB de Salins-les-Bains au 03.84.73.11.54