Accident à Amange : deux adultes et deux enfants blessés dans un choc frontal

Les pompiers du Grand Dole et du CIS d’Orchamps sont intervenus vendredi 10 novembre à 17h19 pour un accident de circulation sur la départemental 10 sur la commune de Vriange entre Vriange et Amange.

Une quinzaine de sapeurs-pompiers a pris en charge deux enfants et deux adultes suite à une collision frontale entre une Fiat Punto et une Opel Zafira . Une femme, piégée dans son véhicule a dû être désincarcérée. Grièvement blessée, elle a été transportée médicalisé par le SMUR vers le centre hospitalier régional de Besançon, mais son pronostic vital n’était pas engagé. Les blessés légers ont été dirigés sur le CH Louis-Pasteur à Dole non médicalisés.

La circulation a été coupée pendant 1h30 sur cette route ; les employés de la section route du département étaient sur les lieux pour le nettoyage de la chaussée. Les épaves ont été enlevées par le Garage Mécano Pneus de Pagney Les gendarmes de la COB d(Orchamps ont procédé au constat d’usage.

Accident sur Jeurre

Les pompiers du Jura sont également intervenus à 17h48 sur un autre accident, qui s’est déroulé sur la RD 436 à hauteur de Jeurre, au lieu-dit Pont de Prada. Cet accident a fait deux blessés légers, un père et son fils, qui ont été transportés par les sapeurs-pompiers sur le centre hospitalier de Saint-Claude.

Troisième accident à Longwy-sur-le-Doubs

A peine les accidents d’Amange et de Jeurre étaient-ils dégagés qu’un nouvel appel est arrivé au standard du SDIS, à 19h08, pour un accident avec une seule voiture en cause qui, sur la départementale 13 à Longwy-sur-le-Doubs, a fait plusieurs tonneaux. Arrivés sur place, les pompiers de Chaussin ont dégagé le conducteur, un homme âgé de 69 ans qui, légèrement blessé, a été transporté non médicalisé sur le centre hospitalier de Dole.