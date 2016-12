Jeudi 29 décembre dernier, la préfecture du Jura a informé que deux arrêtés interministériels du 22 novembre 2016 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ont été publiés au Journal Officiel de la République française du 27 décembre 2016.

Le premier arrêté concerne les communes qui n’ont pas été reconnues en état de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse et de la réhydratation des sols du 1er janvier au 31 décembre 2015, à savoir Recanoz, et au titre de la sécheresse et de la réhydratation des sols du 1er avril 2015 au 31 décembre 2015, à savoir Annoire, Beaufort, Belmont, Champvans, Chaumergy, Chaussin, Condamine, Damparis, Le Deschaux, Desnes, Dole, Les Essard-Taignevaux, Longwy-sur-le-Doubs, Lons-le-Saunier, Monnières, Montmorot, Nance, Neublans-Abergement, Oussières, Saint-Amour, Saint-Aubin, Saint-Cyr-Montmalin, Saint-Didier, Tavaux, Véria, Villers-les-Bois et Villevieux.

Le second arrêté concerne une commune qui n’a pas été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des inondations et coulées de boue du 18 juin 2016, à savoir Choisey.

Par ailleurs, la demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle de Choisey, portant sur le phénomène de mouvement de terrain du 18 juin 2016, fera l’objet d’une décision ultérieure.