Sixième épreuve du Challenge des Monts et lacs 2017, les Foulées de Cadet Roussel organisées sous l’égide du Foyer rural d’Orgelet se dérouleront demain samedi 9 septembre Cette édition 2017, sera marquée par une grande nouveauté, puisque les concurrents vont découvrir un parcours inédit, dont le départ sera donné à côté de la salle polyvalente derrière la pharmacie. Puis les participants prendront la direction de la cabane de chasse, le parcours de santé avant de se diriger vers le Mont en direction de Chavéria.

Les coureurs auront le choix entre la course populaire de 6 km (qui s’adresse à tous les coureurs, mais aussi aux marcheurs qui le souhaiteraient) ou la course des as de 12 km (comptant pour le challenge des Monts et Lacs).

Les inscriptions seront enregistrées à partir de 13 h 30/14 h à la salle polyvalente. Le départ sera donné à 16 h 30. Tarifs : 7 € pour la course populaire de minimes à vétérans (+ 2 € le jour de l’épreuve) et 11 € pour la course élite de cadets à vétérans (+ 2 € le jour de l’épreuve). Cette année, il n’y aura pas de courses pour les enfants ; en revanche les jeunes sont attendus sur l’épreuve populaire de 6 km.

Contact : Arnaud Martin au 06 15 88 01 93.