Poligny, cuisine, lycée Friant, tables

Tartare de thon rouge et mangue en amuse-bouche, trilogie d’asperges vertes sauce mousseline en entrée, tajine de veau gratin Bayeldi pommes darphin, feuilleté aux poires rôties sauce pistache : en ce mardi de mai, comme tout au long de l’année, le menu du « Relais Polinois » et du « Genève », les deux restaurants d’application du lycée Friant, met l’eau à la bouche. Il faut dire qu’en ces murs se transmettent passion et exigence.

400 recettes pour une sole

Pour Eric Didiot, professeur de cuisine, il ne s’agit pas d’apprendre des recettes (« il y en a plus de 400 pour la sole au court mouillement ! »), mais d’apprendre un art apprécié dans le monde entier. « La cuisine gastronomique française est reconnue comme patrimoine mondial de l’Humanité depuis 2016 » souligne-t-il. Une phrase qui n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd pour Perrine, Apolline et Vincent (20 ans), étudiants en BTS restauration, option arts de la table.

« Un diplôme de Friant, c’est un passeport pour le monde entier »,

ce qui réjouit Apolline qui a l’intention de s’expatrier prochainement en Australie. Comme l’explique leur professeur, les techniques acquises ici (en sus de la gestion, du marketing, ou des sciences appliquées à l’hôtellerie) peuvent être déclinées partout sur le globe : « Un bœuf bourguignon se transforme ainsi en kari aux Antilles ».

« Être passionné »

Pour réussir, il faut selon les étudiants, réunir quelques qualités : être travailleur (35 heures de cours par semaine), être gourmet, créatif et technique. Mais plus que tout : « Être passionné, avoir envie de faire plaisir, voire de se dépasser ». Car aucun ne se le cache : le métier reste physique, fatiguant, stressant (les fameux coups de feu). Pour tenir le choc, une cuisine fonctionne donc comme une armée, bien hiérarchisée : apprenti, commis, cuisinier, chef de partie, second, chef. S’il faut donc accepter de se faire (parfois) étriller par le chef, les futurs lauréats du BTS savent qu’ils pourront travailler dès leur diplôme en poche, et parfois dans des maisons prestigieuses.

« J’ai chaque semaine des professionnels qui m’appellent pour trouver un employé.

Des tables prestigieuses

Certains anciens de Friant ont travaillé pour Bernard Loiseau à Saulieu, Le Plazza Athénée à Paris ou plus proche de nous Jeunet ou le château de Germigney ». Les apprentis cuisiniers confient parfois jouer aux apprentis chimistes via des cours de cuisine expérimentale, en sus de cuissons très techniques : braisée à court mouillement, fricassée à blanc, et la fameuse cuisson à basse température. « On peut cuire un filet de veau à 63°C, au degré près, pour qu’il garde toute sa tendresse ». Bon appétit !

Stéphane Hovaere