Si à son âge certain se rêvent footballeur ou star de la chanson, Alain Richard, originaire de Lavans-lès-Saint-Claude et étudiant en terminal littéraire au lycée Jean-Michel de Lons-le-Saunier, lui, se rêve à la tête des plus grandes maisons de hautes coutures parisiennes. Et pour atteindre ses rêves, le jeune homme s’en donne les moyens. « Après mon bac je souhaite rentrer à l’école de la chambre syndicale de la couture parisienne. Mais pour y être accepté, il faut que je prouve ma motivation. »

Après un premier défilé en avril 2016 au Bœuf sur le toit, Alain Richard décide de se relancer dans l’aventure, afin de mettre toutes les chances de son côté pour être accepté dans sa future école. Un défilé durant lequel il présentera ses 90 nouvelles créations. « J’ai imaginé, dessiné et conçu l’ensemble de ces tenus. Pour la conception j’ai été aidé par deux couturières avec lesquelles je travaille depuis juin dernier. »

Un défilé hétérogène

Pour créer ce show grandiose, Alain Richard a su s’entourer. « J’ai cherché dans mon lycée, mais aussi sur les réseaux sociaux, des personnes qui pourraient m’aider à organiser cette soirée. » Ainsi le jeune homme a recruté d’autres jeunes pour faire la pub, la communication, la mise en scène de sa soirée, mais aussi tous ses mannequins, 25 filles et 17 hommes, professionnels pour la plupart.

« Il y aura tout types d’âges, de morphologies, ou d’origines ; je veux que le défilé soit le plus ouvert possible. »

Un défilé qui aura pour thème l’Opéra et les princesses ; « De Carmen à Orphée, en passant par Lady Di et Grace Kelly. La soirée respectera bien sur les thèmes de la haute couture, mais avec plein de surprise. » Une soirée pour laquelle Alain Richard espère 260 personnes. « Les bénéfices de cette soirée me permettront de financer mon inscription dans ma future école », explique-t-il honnêtement.

Pour soutenir ce jeune talent, rendez-vous donc samedi 7 janvier 2017 au Carcom de Lons-le-Saunier, place du 11-Novembre, pour une ouverture des portes à 19 h 10 et un défilé à 20 heures.

Tarifs : 10 euros pour les adultes, 5 euros pour les moins de 18 ans.