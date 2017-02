Les Francs-Comtois et habitants des départements limitrophes ont, désormais, une raison supplémentaire de venir à Salins-les-Bains : le cadre exceptionnel qu’offre le nouvel établissement thermal. Un rapide sondage ce lundi matin, premier jour d’accueil des curistes, atteste de la réussite du projet.

Bernard Chabod habite les alentours de Pontarlier. En compagnie d’un ami, Michel Ordinaire, haut-Doubiste comme lu, il vient ici soigner des problèmes de dos et d’épaule. « On sent que c’est nouveau : partout des gens sont là pour nous renseigner », observe-t-il. Les douze cures qu’il a déjà effectuées permettent à son collègue de mesurer le changement par rapport aux anciens thermes. Il remarque surtout l’agencement du bâtiment : « On s’y repère très facilement ! »

Une douche récalcitrante, une erreur de programmation du bracelet censé permettre l’accès à l’espace détente auront été les seuls soucis de mise en route relevés. « Beaucoup sont des gens qu’on connaît. Ils sont tolérants », souligne Nelly Bernard. Employée aux thermes depuis 37 ans, l’hydrothérapeute souligne elle aussi le confort d’un équipement dernier cri. « Avant, il y avait des robinets qui coinçaient, il fallait se baisser pour vider la baignoire… Tout est beaucoup plus facile », assure-t-elle.

Côté clientèle, Anny Decharrière témoigne d’un agréable sentiment d’espace. « Quand on passait devant le bâtiment, on voyait un gros cube. C’est effectivement grand mais, surtout, il y beaucoup de lumière », confirme Serge, son mari. Pour lui, c’est bien d’avoir installé davantage de douches. Surtout, il a apprécié les quelques minutes passées dans le caldarium. Résultat, pour Mirella, venue de Dole : « C’est deux fois plus apaisant ». Autant que la proximité, c’est l’assurance de soins de qualité qui a amené la jeune femme à vernir aux thermes de Salins. Découvrant le nouveau bâtiment, elle éprouve l’heureuse sensation de « joindre l’utile à l’agréable », avec une prise en charge plus individuelle : « Ce n’est pas comparable avec l’ancien établissement où les espaces n’étaient pas aussi bien différenciés ».

La semaine prochaine, soixante autres personnes débuteront à leur tour trois semaines de soins. Et d’ici quinze jours, l’activité sera réellement lancée avec la présence de 180 curistes venus profiter de l’effet antalgique et reminéralisant des eaux puisées dans le sous-sol salinois.

Cinq créations d’emplois

La plupart des curistes qui avaient réservé une place dès l’ouverture des thermes étaient déjà venues à Salins pour suivre une cure. Surpris par la luminosité du bâtiment, ils ont aussi apprécié de découvrir de nouveaux soins, notamment le couloir de marche. Remplaçant pour partie les baignoires, le bassin de mobilisation est également équipé d’un système de douche sous immersion. « On limite ainsi les rejets d’eau salée dans le milieu naturel », souligne l’adjoint au thermalisme Yann Pinguand. Autre nouveauté : des cabines type Berthollaix pour des bains de vapeur.

Réservé de 6 h 45 à midi aux curistes, l’établissement thermal propose aussi une offre bien-être/ remise en forme, avec accès l’après-midi au bassin d’eau salée, jets massants, saunas, hamam, caldarium (bain d’eau chaude). La carte des soins débute à 14 € 50 pour une douche au jet ou un bain à bulles, à peine plus pour une séance de gymnastique, une vingtaine d’euros pour une application de boue (détail des tarifs et infos pratiques au 03 84 73 04 63 ou sur www.thermes-salins.com).

La surveillance du caldarium requiert la présence d’un maître-nageur supplémentaire. Pour l’instant, ce sont cinq emplois nouveaux qui ont été générés par l’ouverture du nouvel établissement, avec notamment des embauches à l’accueil et pour les réservations.