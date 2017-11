A Plasne, Thomas Pesquet fait la pause comté

Depuis qu’il est redescendu sur terre après avoir passé six mois dans l’espace à bord de l’ISS, le spationaute Thomas Pesquet a beaucoup voyagé. Mais de passage hier, mercredi 1er novembre, dans le Jura pour visiter sa belle famille, il n’a pas manqué de se rendre à la fruitière Les Délices du plateau, à Plasne, pour les remercier les producteurs de la coopérative du bout de comté qu’il a pu déguster, au printemps dernier, en orbite à 450 km de la terre.

Une promotion mondiale du comté et du Jura

Les images avaient fait le tour de monde : le 4 mars dernier, on le voyait déguster du comté en apesanteur avec ses collègues de l’ISS. Quatre morceaux de 250 g de comté, 6 et 12 mois d’affinage, qui avaient été envoyés depuis Plasne au CNES à Toulouse, le 31 octobre 2016. Après avoir passé avec succès tous les tests sanitaires et médicaux auprès de l’ESA (European Space Agency) et de la NASA (National Aeronautics and Space Administration Food Lab), ils avaient pu s’envoler avec un vaisseau ravitailleur russe le 19 février depuis Baikonur.

Bien qu’originaire de Dieppe, en Normandie, le jeune homme avait également mis le Jura et ses produits à l’honneur le 24 décembre 2015 en dégustant dans l’espace, le soir du réveillon de Noël, un poulet aux morilles et au vin jaune…

Hier, c’est en toute discrétion qu’il est passé par Plasne, où il a pu visiter les caves d’affinage de la fruitière et échanger, “dans l’humilité et la modestie”, avec les producteurs et leurs enfants. Sans oublier de signer, avant de repartir, la fameuse photo prise dans l’espace le jour de la dégustation du comté.