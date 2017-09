Implanté au lycée de la Savine à Morbier, le centre de formation pour adultes Haut-Jura Formation lancera en octobre prochain une nouvelle promotion de la formation en restauration bi qualifiante qui comprend le CAP « Agent polyvalent de restauration » et le Certification de Qualification Professionnelle en cuisine traditionnelle. Cette formation permet de travailler en restauration collective et/ou rapide et en restauration traditionnelle : collectivités touristiques, établissements scolaires, restaurants traditionnels et de collectivité, centres hospitaliers et maisons de retraite, cafétérias, selfs, snacks, sandwicheries, restauration à thèmes (pizzeria, crêperie…).

« Notre formation basée sur une pédagogie active, associe des modules pratiques et théoriques, ainsi que des expériences de terrain évaluées à travers de nombreuses périodes de stages en milieu professionnel », explique Christèle Katgely, directrice de HautJura Formation et du lycée de La Savine. Cette formation « qui s’adresse à tous publics d’adultes » existe depuis plus de 10 ans à Morbier, où elle accueille chaque année entre 10 et 15 stagiaires, avec l’année dernière 100 % de réussite et de l’insertion professionnelle dans la foulée.

« Il y a une demande dans le domaine de la restauration ; d’autant plus dans un bassin touristique et frontalier qu’est le nôtre » souligne Mme Katgely qui insiste bien sur les périodes d’immersion professionnelle durant cette formation ; « ce qui permet de cumuler des expériences très concrètes ».

Ce CAP vient compléter deux autres formations dispensées à Morbier, toujours dans le cadre de la formation des adultes et en lien avec les besoins du territoire. Le CAP « Petite enfance » créé en 2016, pour lequel les inscriptions sont fermées pour cette année, et le CAP d’Agent d’accompagnement aux personnes âgées et personnes dépendantes (AAPAPD) ouvert cette année pour lequel il reste quelques places à pourvoir, sachant que l’ouverture de la formation aura lieu le 7 novembre pour une durée de 8 mois.

« Chaque stagiaire bénéficie d’un accompagnement personnalisé », souligne la responsable en ajoutant que ces formations peuvent venir dans la continuité de la formation initiale dispensée dans le même bâtiment, au lycée de services aux personnes et au territoire. « Ainsi l’année dernière, une de nos élèves qui avait passé avec succès son bac pro SAPAT (Service aux personnes et au territoire) a enchaîné avec un CAP Petite enfance au centre de formation afin de se spécialiser ».

De 7 à 17 élèves par classe

Au Centre de formation comme au lycée, la priorité est l’accompagnement personnalisé dans le parcours professionnel et l’orientation. Ainsi les élèves des classes de 4e/3e bénéficient de stages de « découverte en milieu professionnel ».

« Notre équipe pédagogique sait faire réussir avec une pédagogie propre à l’enseignement agricole, en s’appuyant aussi sur des emplois du temps aménagés comprenant des après-midi dits ’sans cartable’ pour favoriser la pluridisciplinarité et d’autres activités que les enseignements généraux (cuisine, couture, visites extérieures…) ». Le point fort de l’établissement est aussi d’avoir des petits effectifs dans les classes : de sept par classe en 4e à dix-sept en terminale. « Notre objectif est vraiment de rester un établissement ouvert aux attentes du territoire, en permettant à chaque élève et chaque stagiaire de suivre un cursus qui lui permettra de trouver sa voie professionnelle ».

Un voyage à Rome Dans les projets de l’établissement privé catholique, il est prévu cette année de mettre en place une pastorale avec comme fil conducteur l’organisation d’un voyage à Rome pour tous les élèves ; et ce en collaboration avec le Père Patrick qui vient de prendre ses fonctions au Doyenné de Morez. « Ce voyage permettra d’allier histoire, culture et spiritualité. Il va également amener les élèves à mettre en place des actions, afin de le financer ». Dans le cadre de la pastorale, le père Patrick viendra dans l’établissement sur des temps liturgiques, mais aussi à la rencontre des élèves pour aborder avec eux des thèmes d’actualité. À propos de voyage, six élèves de terminale sont parties lundi avec leur professeur en direction de l’Espagne, dans le cadre du projet de mobilité européenne Erasmus +. Durant un mois, les lycéennes vont suivre des stages qui entrent dans le cadre de leur formation pour valider leur examen. Le retour est prévu le 14 octobre prochain.

■Pour tout renseignement concernant les formations pour adultes, contacter Haut Jura Formation au 03 84 33 13 26 ou hautjuraformation@cneap.fr