Si à l’instar du défilé Dolois ce matin, la mobilisation semblait également moins forte à Lons-le-Saunier ce jeudi 21 septembre après-midi, avec environ 300 manifestants comptabilisés à l’appel de la CGT, de Solidaires et de la FSU, la détermination reste forte pour « infléchir » les ordonnances actant la réforme du droit du travail.

Dans son allocution, le le secrétaire général de la CGT du Jura, Richard Dhivers, a rappelé les nombreuses réformes qui se sont succédé depuis la création de l’intérim en 1972, en passant par le CDD en 1979, la fin de l’autorisation administrative des licenciements en 1986 jusqu’au Pacte de Responsabilité et la loi Travail El Khomery, pris sous la présidence Hollande, pour brocarder le fait que ces mesures « n’ont eu aucun impact sur l’emploi ». Et d’ajouter qu’en 1906 (loi sur le repos dominical) et 1936 (création des congés payé) « on nous sortait déjà l’argument du coût du travail, c’est une rengaine aussi vieille que le capitalisme »…

« Déterminé à combattre la politique du Gouvernement » et à « ne pas laisser faire table rase d’un siècle de combats ouvriers », Richard Dhivers a appelé à élargie la mobilisation dans le secteur privé comme dans le secteur public, tout en concédant que « la lutte n’est pas facile ; elle ne l’a jamais été ».

La prochaine manif à Lons sera celle des retraités CGT, avec un appel à un rassemblement départemental le 28 septembre place de la Liberté à 11 heures.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir