Caviste ; en partie. Œnothèque ; un peu. Lieu de découverte ; sûrement. La Sidérale est de ces commerces qui ne souhaitent pas rentrer dans les clous, si ce n’est ceux qu’elles plantent, pour faire son propre chemin. Loin des traditionnels commerces de boisson, cette nouvelle boutique de la rue Lecourbe n’est pas l’initiative d’amateurs désirant se faufiler dans la brèche juteuse du bio, mais le résultat de plusieurs années de passion et de conviction d’un couple qui baigne dans le vin. Elle, Silvia Huguet-Sedó, est sommelière de formation. Lui, Lionel Marguet, est agent et consultant de vin en biodynamie.

À la découverte de la biodynamie

Après une quinzaine d’années à voyager entre l’Espagne, l’Argentine et le Brésil, le couple décide de revenir en France, sur les terres natales de Lionel Marguet, originaire des Rousses. « Nous avons essayé de trouver du travail, mais notre âge, 45 ans passés, nous a compliqué la tache. » Passionné par la biodynamie, ce mode de gestion qui consiste à réhabiliter, dynamiser et intensifier la vie organique dans le milieu où vit la vigne afin d’optimiser l’expression du terroir dans les raisins et donc dans le vin, celui qui travaille comme intermédiaire entre petits vignerons et hôtels-restaurants, décide alors de partager sa passion pour ce breuvage si particulier, mais aussi son savoir, dans un lieu aux visages multiples. « À travers mon travail auprès des professionnels, je me suis rendu compte que les particuliers étaient également intéressés par le vin biodynamique. Chez les cavistes traditionnels, on trouve un peu de vin bio, bien sûr, mais pas encore de vin biodynamique. Notre force, en plus, c’est de ne proposer que des vins issus de petites exploitations de moins de 10 hectares. »

Couplé à la vente et aux traditionnels conseils, le couple propose également dans sa boutique, une œnothèque ; un espace de culture et d’apprentissage autour du vin. « Nous voulons développer l’expérience client. Ici c’est lui qui choisit, il ne se fie pas uniquement à nos conseils, mais se base avant tout sur ce qu’il lui plaît le plus. » Pour cela, rien de mieux que d’avoir la possibilité d’essayer le vin. « Ce n’est pas une dégustation à proprement parler, car nous ne sommes pas un bar à vin. Grâce à un système innovant que nous avons acheté, et que nous vendons également, nous avons la possibilité de soutirer une petite quantité de vin d’une bouteille, sans l’ouvrir, afin de le faire goûter au client. »

Conscient de s’adresser à une clientèle bien particulière, le couple veut néanmoins se positionner « comme le centre de la promotion du vin en biodynamie dans le Jura, et devenir un point central pour les viticulteurs travaillant avec cette méthode dans le département ».