A la découverte de l'émaillage sur acier

La Maison de l’émail, au 199 bis rue de la République à Morez, est ouverte pendant les vacances, du mardi au vendredi de 14 h à 18 h. Durant cette période, des stages de découverte de l’émaillage sur acier sont animés par Elsa Monturier. Les mercredis et vendredis matin de 9 h à 13 h, toutes les personnes intéressées (de 8 à 88 ans et plus) peuvent venir décorer une plaque de 10 x 10 cm, sur les conseils de la professionnelle. « Il n’est pas nécessaire d’être un pro du dessin, rassure Mme Monturier. Le principe est de décalquer un dessin, puis de décorer la plaque comme on le souhaite, avant de repartir avec sa pièce garantie 100 ans ! », ajoute-t-elle, ravie de partager ses conseils avec le grand public.

La Maison, reconnue comme lieu de formation, est l’un des trois lieux de ce type en Europe. Dans l’atelier, qui dispose d’un très grand four, amateurs et professionnels se côtoient tout au long de l’année, sans jugement de niveau, mais plutôt friands de partager des techniques et des conseils.

Le prix du stage (sur inscription) est de 25 €. Tél. 03 84 33 31 29.