L’univers des Floyd comme si on y était, un public debout et une ovation bien méritée pour ces deux sublimes soirées vendredi et samedi à la Rive Mont Roland.

Un véritable show avec de la puissance, de l’émotion, des effets de lumière, des vidéos incroyables qui nous a fait planer et nous a transportés quelques années en arrière au temps du grand ’Dark side of the moon’. Sept excellents musiciens habités par l’esprit Pink Floyd, quatre chanteurs de grand talent mais une seule passion et une seule envie la musique du groupe mythique. La formation ’Pulse Session’ reformée depuis seulement quelques mois dégage déjà un vrai esprit de groupe, une évidente complicité et une véritable osmose qui donne encore plus de force à l’interprétation.

Le public des deux soirées était vraiment multigénérationnel : le plus jeune fan 2 ans et demi et la doyenne 90 ans ce qui prouve bien que la bonne musique traverse le temps. Entre les deux, des cinquantenaires bien sûr mais aussi des ados et de jeunes adultes venus parfois de loin comme Grenoble, Saint-Omer ou Provins avec la présence de Christophe Capelli, luthier à Saint-Lupicin qui a fabriqué les guitares de Dominique (dit Babasse) et de Patrice.

À la fin du concert, le public acclame à grands cris les 11 musiciens et tout le staff technique. Ce furent 2 h 30 de plaisir, au cours desquelles chacun a pu remonter les années, revivre de belles émotions, un moment hors du temps en tête à tête avec des idoles que l’on n’aura certainement plus l’occasion de voir sur scène mais que le groupe Pulse Session incarne à la perfection.

De notre correspondante Catherine Roy