Foyer rural d’Augisey. Mercredi 1er mars 2017. 19 heures. Une cinquantaine de convives font la fête. Au centre, un drame se joue. Le mariage d’Adeline et Bruno ne va pas se dérouler comme prévu. La mère de la marié, encourage les invités à insister pour jouer au jeu de la jarretière. Adeline, qui n’a jamais voulu le faire, est trahie par sa mère, sa meilleure amie et son mari. Les invités se transforment en sauvages et elle se sent violée. À la fin du jeu, Adeline sort de la salle en courant et, à l’extérieur, déchire sa robe. Elle revient alors complètement nue et oblige tout le monde à reprendre les enchères.

Une semaine en immersion

Le décor est planté ; non pas celui d’un sordide drame familial, mais bien d’un tournage de cinéma. Celui du court-métrage « La jarretière » de la réalisatrice en herbe Louise Courvoisier, originaire de Cressia, et qui, dans le cadre de ces études de cinéma, est revenu sur ses terres natales pour le réaliser. Accompagnée de ses camarades étudiants en deuxième année à la CinéFabrique de Lyon, Louise Courvoisier, a écrit le scénario de ce thriller en trois semaines, en duo avec Luca Renucci, 1er assistant réalisatrice, avant de venir le réaliser dans le Jura, du 27 février au 3 mars 2017, entre l’église de Gigny, et le foyer rural d’Augisey. « J’ai voulu revenir ici pour faire jouer les gens du coin dans mon film en tant que figurant », explique celle qui ici, est connu de tous, et d’ajouter, « je cherchais également une salle des fêtes de campagne pour y traduire une ambiance, pour que nous soyons tous ensemble en immersion dans ce lieu durant une semaine ». Une immersion rendue également possible par la vie en communauté, chaque soir, au gîte des parents de la réalisatrice ; les Serans, à Cressia.

Tous les jours ce sont donc 26 étudiants et professionnels du cinéma, qui se sont mêlés à une cinquantaine de figurants du cru, pour donner vie à ce court-métrage d’une quinzaine de minutes. Sur le plateau, côté étudiant, la plupart des corps de métier du cinéma, en rapport avec leurs études, sont présents : une équipe mise en scène, une équipe image, une équipe son, une équipe régie, et enfin une directrice de production. Parmi eux, Axelle Coquelet, jeune chef opératrice de 21 ans et camarade de classe de la néoréalisatrice jurassienne. Derrière la caméra, c’est à elle que revient le rôle de « peindre la pellicule », en gérant le cadre et la lumière.

« Avec Louise, nous avons beaucoup discuté de ses attentes, de ce qu’elle aimait où non. Après c’est à moi de mettre en images ce qu’elle veut, tout en lui faisant des propositions. L’avantage est que l’on s’entend bien, donc on se comprend très vite ; c’est important pour bien travailler. »

Investissement et générosité de chacun

Accompagnée de cette myriade d’étudiants, Louise Courvoisier a malgré tout eu besoin de l’assistance de plusieurs professionnels, recrutés et castés par ses soins, parmi lesquels six acteurs ; dont Louka Petit-Taborelli, qui tient le rôle principal masculin, celui de Bruno le marié. Le jeune comédien professionnel de 28 ans n’en est pas à son premier tournage, et s’il reconnaît « une fragilité à l’équipe de tournage dû à leur statut d’étudiant », il souligne malgré tout « l’investissement et la générosité de chacun dans leur travail ; quitte à ce que ça soit parfois un peu le bazar ». Mais ce qu’apprécie surtout Louka Petit-Taborelli, c’est « l’immersion dans le Jura de la réalisatrice ; on s’imprègne de ses racines, on vit chez elle, c’est une réelle plus value. Les figurants la connaissent tous, ils lui font confiance et jouent vraiment le jeu, c’est agréable de travailler dans ces conditions ».

Coté figurant justement, on ne boude pas son plaisir, malgré les longues minutes passées à attendre, bénévolement, que l’équipe technique se mette en place. Pierre-Emanuel Blanchon, fait partie de ceux qui connaissent Louise Courvoisier depuis quelques années. « Nous jouions ensemble au théâtre à Augisey, donc quand elle a fait appel aux habitants du village pour faire de la figuration dans son court-métrage, c’est avec plaisir que nous avons accepté. » Un peu plus loin, Chloë Lebert, également figurante, en robe de soirée, se prépare à dire sa réplique durant la scène de la jarretière. La jeune femme a eu vent du tournage via une annonce passée sur Facebook et est venue avec des amis, pour le plaisir. Et même si cette dernière n’est que figurante, elle ne dévalue pas son rôle pour autant. « La scène se déroule durant un mariage, il faut donc que l’on soit un minimum présent, que l’on joue, que l’on fasse la fête, pour rendre les choses crédibles. »

Une crédibilité que chacun pourra constater lors de la première du film, début mai 2017, durant l’inauguration du Cohudahu, bar et association culturelle qui ouvrira ses portes à Cressia.