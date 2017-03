Ils sont artistes de cirque, costumières, graphistes ou ingénieures agronomes, ont entre 20 et 25 ans, et veulent redynamiser la campagne jurassienne. Cassandre Faës, Marion Brand, Pablo et Ella Courvoisier et Lucile Bretin ont créé l’association La Cohue en octobre 2016, avec le but d’ouvrir un café associatif dans le village de Cressia d’ici début mai, « si tout se passe comme prévu ».

Une initiative saluée par le maire de la commune de 267 âmes, François Déprés, qui depuis deux ans, cherchait à remettre en branle le bar du village dont la mairie est propriétaire. « Nous nous demandions ce que nous allions faire de ce bar, quand ces jeunes nous ont proposé leur concept innovant. Nous avons accepté car nous pensons que cela peut revitaliser le village. » De grandes attentes reposent donc sur les épaules, ou plutôt le comptoir du futur bar ; le Cohu Dahu. « C’est un rêve de longue date que nous avons tous ensemble. Celui d’ouvrir un bar et de ramener la culture et l’échange en milieu rural », explique Cassandre, l’une des fondatrices de l’association. Actuellement en chantier, le bar est réaménagé par les employés communaux et les bonnes volontés locales, entre autres grâce à l’aide de dons en ligne.

« Ça sera le salon du village »

Le 1er avril, la Cohue présentera son projet aux habitants du village et des alentours. « La palette de ce que l’on trouvera ici est large ; cela va du concert, au spectacle, en passant par des projections de films et des ateliers de loisirs créatifs. Nous servirons également des boissons et de la petite restauration, locales bien sûr, mais sans but lucratif, vu que nous sommes un café associatif. Le but est de se faire rencontrer les gens, de créer un lieu d’échange ; ça sera le salon du village. »

Ouvert du jeudi soir au dimanche, le bar proposera des animations chaque week-end, durant les six premiers mois.

« Nous avons fixé une première échéance avec la mairie à six mois pour faire un bilan et savoir si l’on continue l’aventure ou pas. Nous n’avons pas peur d’être utopiques, on sait que ça peut fonctionner, et on en a réellement la volonté. Autour de nous on sent que les gens ont un vrai besoin d’échanger, de se rencontrer. »

Gageons que ce projet ne soit pas qu’une chasse au dahu et qu’une cohue de Jurassiens accoure pour créer un véritable tohu-bohu culturel.

• Une chasse aux dons, et au dahu





Afin de financer l’intégralité de son projet, l’association a lancé un appel aux dons depuis début janvier sur le site de financement participatif à destination des associations ; helloasso.com. Leur but : récolter 15 000 euros d’ici à début mai. Une somme qu’ils savent élevée, mais idéale pour financer l’intégralité de leurs projets.

À ce jour, la Cohue a déjà récolté 4 035 euros de la part de 51 donateurs. Grâce à ces dons l’association compte financer, entre autres ; la rénovation de la terrasse et la mise aux normes d’accessibilité, l’aménagement du bar, de la cuisine et de la salle d’activité culturelle, sa communication, ou encore la location du bâtiment durant les premiers mois.

En contrepartie, comme cela se fait souvent, les membres de la Cohu offriront aux généreux donateurs des contreparties, des plus symboliques, aux plus intéressantes : un bisou, une affiche, une pizza, une chasse au dahu ou encore un tee-shirt.

Don et renseignements : www.helloasso.com/associations/cohue/collectes/cafe-associatif-cohudahu