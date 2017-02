A Clairvaux-les-Lacs, Marine Le Pen se place en parangon de la ruralité

La petite histoire jurassienne retiendra peut-être que c’est à Clairvaux-les-Lacs, le 17 février 2017, que Marine Le Pen a officiellement lancé sa campagne pour l’élection présidentielle. Elle a expliqué ce choix par un argument politique : sa volonté d’être au plus près des habitants des territoires ruraux, qu’elle pense oubliés par la République. S’en est suivi une charge contre la disparition de l’âme des villages et l’organisation territoriale, intercommunalités, régions, Europe, « toujours plus éloignés des habitants » alors qu’elle prône un retour au triptyque commune, département, nation, « qui permettra d’ailleurs de faire des économies ».

Sur le plan économique, Marine Le Pen a plaidé pour un « protectionnisme intelligent », le retour de « l’État stratège » avant de dénoncer ceux « ceux qui ont voulu une France sans usine et qui aujourd’hui sont responsables des 7 millions de chômeurs du pays ». Face aux grands groupes, elle propose alors de réorienter les aides vers les PME et TPE, « qui en ont besoin pour créer des emplois » et ainsi « redonner du pouvoir d’achat aux Français ».

Ce discours très social a été très favorablement accueilli par l’assistance, qui a aussi applaudi aux promesses de réévaluation de l’allocation adulte handicapé ou des pensions de retraite.

Sur l’immigration, rien de neuf dans le discours de la candidate : « on ne peut pas accueillir toute la misère du monde et j’assume de faire passer les miens avant les autres », a-t-elle clamé tandis que la salle reprenait en coeur le fameux « on est chez nous ! », si mal interprété par les médias selon Marine Le Pen : « on est chez nous n’est pas un cri xénophobe, c’est un cri d’amour pour ce qui nous appartient, notre pays. » Elle déplore au passage « le recul des droits des femmes » dans certains quartiers, « les endroits où elles ne peuvent plus aller en jupe, les cafés où elles ne peuvent plus entrer », estime que les Français doivent être prioritaires dans l’attribution des logements sociaux avant de conclure : « notre priorité sera de nous occuper des nôtres, de nos chômeurs, de nos personnes âgées, de nos enfants (…) ce sont des choses qui sont comprises et respectées dans le monde entier ».

Au final, cette première prise de parole de la candidate a été assez classique, Marine Le Pen ayant fait, en un peu moins d’une heure, le tour de ses thèmes habituels de campagne : la ruralité, une économie très tournée vers le social, la préférence nationale. Sans oublier de faire huer tour à tour François Fillon, lorsqu’elle a dénoncé « ceux qui exigent du sang et des larmes, sont prêts à saper les fondements de l’organisation de notre pays et qui s’accordent une série de bénéfices et d’avantages personnels » ou encore Manuel Valls, mais dans une moindre mesure, en évoquant ses voyages au Maghreb.

Le meeting côté chiffres

Reste alors à voir le bilan chiffré de ce meeting : si la salle des fêtes de Clairvaux-les-Lacs étaient remplie, le nombre des partisans n’a cependant pas dû dépasser de beaucoup les 700 spectateurs. Personne n’est d’ailleurs resté dehors et on pouvait encore se déplacer assez aisément parmi la foule pour faire des photos. Ce meeting n’a donc pas entraîné le ras-de-marée que semblait craindre le maire de Clairvaux-les-Lacs pour justifier sa tentative d’annuler la mise à disposition de la salle au FN.

Du côté des opposants au FN, ils étaient environ 300 à avoir fait le déplacement pour nourrir un cortège assez joyeux et bruyant, stoppé devant la mairie. Ce sont donc sous les huées que sont arrivés les supporters de Marine Le Pen, et c’est encore sous les huées qu’ils sont repartis. La plupart haussaient les épaules, baissaient la tête et pressaient le pas. Quelques-uns ont été un peu plus bravaches, saluant un peu théâtralement la foule qui les conspuait. Mais les gendarmes étaient présents en nombre, pour éviter tout réel débordement…