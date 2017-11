Ce mardi 7 novembre, le Train de l’Enfance et de la parentalité a fait escale à Dole. L’occasion pour les professionnels de la petite enfance, les parents et grands-parents de visiter ce train et d’assister à des conférences gratuitement. La visite du train commence par une immersion dans le ventre d’une femme enceinte pour percevoir ce que le bébé entend. Le voyage commence à travers six thématiques : naître et tisser des liens, jouer et communiquer, bien vivre le quotidien, agir tôt, protéger l’enfant et ses droits, un village pour élever un enfant. Avec des vidéos, des panneaux explicatifs, des activités ludiques, les visiteurs s’immergent dans le monde de l’enfant pour mieux le comprendre.

A la rencontre de tous les publics

Nathalie Vicarini, présidente de l’association Ensemble pour l’éducation de la petite enfance qui est à l’origine du projet explique : « Les objectifs de ce train sont de valoriser les professionnels et les parents car ce n’est pas facile tous les jours, d’aller à la rencontre de tous les publics et de fédérer tous les éclairages (pédagogie, neurosciences, psychologie) pour mieux agir. Quand les parents et les professionnels savent comment accompagner les enfants, ce sont des bonnes habitudes pour toute la vie ». Le contenu de chaque wagon est dense mais tout converge vers la bienveillance éducative.

« Instructif »

Pauline est venue de Mouchard : « Je suis maman et enseignante en maternelle et je suis venue chercher des activités d’éveil pour mon fils ». Claude travaille à la fédération des particuliers employeurs : « J’ai trouvé le train instructif et bien fait. J’ai été interpellé par les sons par exemple la signification des pleurs et aussi la notion de souvenir d’enfance qui est très importante dans la vie d’adulte. J’ai été touché par le wagon consacré aux droits de l’enfant ». Sur la journée, 1 500 visiteurs sont montés à bord et 700 personnes ont assisté aux conférences. Après cet arrêt à Dole, le train continue son périple vers Lyon puis d’autres villes de France.

Plus d’infos sur https ://train-petite-enfance-parentalite.org/