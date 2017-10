Exit le SC3 qui a fermé ses portes le 25 mars. Christian Rigogne qui a ouvert cette boîte de nuit en 1991 a remis son affaire à deux jeunes gens : Sébastien Kuhne et Baptiste Woodtli, 30 et 33 ans.

Quels sont les changements effectués ?

Nous avons fait énormément de travaux, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Et si le Starberry n’a pas d’enseigne, c’est tout simplement que celle-ci sera projetée en lumière sur la façade les soirs d’ouverture. Pour nous, le principe de la discothèque c’est qu’elle est abordable à tous. L’entrée est de 5 € sans consommation et gratuite pour les Sam- capitaines de soirée qui déposent clé et papiers et à qui nous offrons une boisson sans alcool. La tenue vestimentaire et le comportement correct sont exigés.

A quelle fréquence est ouverte la discothèque ?

Le Starberry est ouvert les vendredis et samedis de 23 h à 6 h. Le vendredi soir est musicalement dédié aux 30- 50 ans, disco, années 80 mais tous les publics seront bien accueillis et à l’aise dans le nouveau cadre. Il y aura bien sûr des soirées à thème, artiste, chanteur, soirées neige ou apocalypse, show gogo, sheeb age. Nous travaillons encore sur la programmation.

Qu’en est-il du personnel ?

Tout le personnel a été repris et nous avons aussi créé trois nouveaux emplois, à temps partiel bien sûr : Julie serveuse, Axelle caissière et Mickaël agent de sécurité incendie. Le service de sécurité compte désormais un effectif renforcé de 5 personnes. La première a été clôturée par un feu d’artifice qui a surpris les noctambules ou les lève-tôt des environs. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux : Starberry by night, Facebook, Instagram et Snap. La publicité se fait vite de bouche-à-oreille.

Propos recueillis par Michèle Fernoux