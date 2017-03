“Les champions de notre enfance sont les champions de notre vie”.

Cette phrase qu’aime répéter Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France a pris un écho de grande ampleur ce vendredi 24 mars 2017. En effet, à moins de 100 jours du Grand Départ à Düsseldorf, plus de 5 000 élèves de CM2, 6e et 5e de toute la France ont participé à la « Dictée du Tour ». La très grande majorité des villes et départements qui accueilleront le Tour de France 2017 a répondu très favorablement à l’appel de ce projet qui souhaite mettre en avant la langue française, ainsi que les collectivités traversées par le Tour de France en faisant plancher des élèves sur un texte lié au Tour de France. A gagner, des invitations pour vivre « leur » étape dans les coulisses du Tour !

Alexis Vuillermoz, le champion local

Au collège Rochat des Rousses, les 84 élèves de 6e se sont retrouvés dans la salle polyvalente pour s’imprégner d’un texte reprenant une déclaration du champion cycliste sanclaudien Alexis Vuillermoz, ravi de cette étape 100 % jurassienne entre Dole et Les Rousses, qui va traverser son village natal de Chevry tout près de Saint-Claude.

Après le texte, les collégiens ont eu à écrire correctement trois autres mots, avant de répondre à une question subsidiaire portant sur le tour de France 2016.

Les copies seront corrigées par le professeur de français de l’établissement avant d’être envoyées à l’organisation du Tour de France d’ici le 14 avril prochain. Puis la liste des neuf heureux gagnants sera dévoilée.