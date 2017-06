Un responsable de la mission évangélique actuellement rassemblée à Dole assure que la préfecture et la communauté d’agglo, chargée de mettre un terrain à leur disposition, ont été prévenues de leur arrivée. « On est allé sur l’aire de grands passages, mais elle est en travaux et c’est recouvert de déchets. En plus, c’est du sable ; par ce temps, de l’herbe, c’est quand même mieux pour les enfants », expliquait-il dimanche, après l’arrivée de 80 caravanes sur les terrains de foot du Pasquier.

Les personnes avec lesquelles il est attablé refusent d’aborder la question de leur installation sur l’équipement sportif, sinon avec dérision : « Frapper dans un ballon, ça sert à quoi ? Avant, pour divertir la population, on organisait des combats… », ou en mettant en cause les collectivités locales : « S’il y avait des terrains aux normes, nous ne nous mettrions pas sur les terrains de foot ». Les familles ont pu se raccorder au réseau d’eau et aux armoires électriques. « On va payer ce qu’on a consommé », ajoutent-ils.

Dole accueille quasiment tous les ans des convois de plusieurs dizaines de familles, qui y font halte en route vers le rassemblement évangélique organisé durant l’été dans le nord-est de la France. « On dresse le chapiteau pour les temps de prière qui ont lieu le soir et le culte d’adoration. C’est dimanche matin, les sédentaires y sont les bienvenus », précise un participant.