75 voitures de légendes attendues cet après-midi sur les routes du Jura

La première étape du raid Suisse-Paris passera ce jeudi 24 août dans l’après-midi par les routes du Jura. L’occasion de voir, avec un peu de chance, les 75 voitures de collection qui y participent cette année parmi lesquelles on trouve la plus ancienne, une Ford T de 1914, fabriquée à Détroit aux USA, mais aussi une American LaFrance Typ 12 de 1917, une Sunbeam 20/60 de 1925 et une Alvis Speed 20 Special de 1934.

Très belles aussi sont les Lagonda LG45 DHC et la Packard Convertible de 1937, tout comme la Bentley TT Racer 4.5 de 1934… Mais en tout, ce sont 27 marques des plus prestigieuses – et des modèles relativement rares sur les routes de France – qui sont représentées : citons la Jaguar XK 140 OTS de 1956, la Maserati Indy de 1973, la Chevrolet Corvette Sting Ray de 1964 , ou encore une Plymouth Barracuda V8 américaine de 1965, une Ferrari 275 GTB de 1965 ou l’imposante Oldsmobile Toronado 1967.

Un aperçu vidéo de ce rallye édition 2016 (en allemand) :

Le départ du rallye sera donné à 12h30, depuis la Foire de Bâle, en Suisse. Et pour la première fois, dans l’histoire du raid, les 75 voitures s’arrêteront pour faire étape à Beaune, après avoir emprunté les petites routes d’Alsace, de Franche-Comté (entre 16h45 et 18h45) et de Bourgogne.

Demain, vendredi 25 août, ce véritable musée ambulant se dirigera vers le Morvan, en passant par la Côte d’Or, pour rejoindre la frontière Bourgogne-Champagne. La journée du samedi 26 août verra toutes ces 75 voitures évoluer à travers les plus belles régions du Bassin parisien vers le Château de Raray et, depuis là, vers Paris.

Le raid Suisse-Paris n’est pas une course, mais une ballade touristique où la vitesse ne compte pas. Les participants viennent essentiellement de Suisse, mais aussi de Belgique, d’Angleterre, d’Allemagne, de Hollande et d’Autriche, amateurs de voitures anciennes et des petites routes qui font le charme de la France…

Cliquez sur l'image pour l'agrandir