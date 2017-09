Bernard Clavel, Georges Brassens, Françoise Dolto, Paul-Émile Victor, Jacques Prévert, François Rollet, Jean-Jacques Rousseau, Richebourg, Jeanne d’Arc et J.-B. de la Salle, la journée fut longue pour Jacques Pélissard, maire de Lons-le-Saunier, qui ce vendredi 1er septembre, jour de pré-rentrée pour les enseignants du primaire, a effectué sa traditionnelle tournée de début d’année dans les écoles de la ville. L’occasion pour lui, ses équipes, et les services techniques, de constater les travaux effectués durant l’été, et d’avoir un contact direct, avec ceux qui encadrent les petits lédoniens durant toute l’année.

Cahier de doléances

Face à lui, enseignants et directeurs d’établissements se sont satisfaits des travaux et améliorations effectuées dans leurs écoles, mais n’ont aussi pas hésité à présenter leurs doléances. À l’école François Rollet, rue des Violettes, la directrice Sonia Dupont explique : « C’est la seule fois dans l’année où l’on a l’occasion de rencontrer le maire de manière officielle donc nous en profitons. Le reste de l’année, nous sommes obligés de remonter par la voie hiérarchique pour signaler des problèmes, et cela prend beaucoup plus de temps. » Dès le début de la visite de l’établissement, la cheffe d’établissement a donc tenu à signaler les problèmes de température dont était victime l’école durant l’hiver, et ce, malgré les 1 203 416 € d’investissement pour un contrat de performance énergétique, sur l’ensemble des établissements de la commune l’année dernière. « Si Dalkia, opérateur auquel nous avons chargé de gérer le chauffage dans les écoles respecte le cahier des charges donné, il n’est pas normal que les enseignants et les élèves se plaignent du froid durant l’hiver. » Le message est passé aux services techniques et collaborateurs de l’édile, qui se chargeront de régler cette problématique au plus vite.

Travaux courants et informatiques

Si pour l’année 2016/2017, les principaux investissements (3 051 779 €) avaient été pour la construction du groupe Bernard Clavel et pour le contrat de performance énergétique, les 598 660 € d’investissement pour l’année à venir, seront eux, pour les travaux communs et pour de nouveaux services informatiques dans les écoles. « Pour des raisons de sécurité et dans le cadre du plan vigipirate, nous avons installé des visiophones dans toutes les écoles, qui permettent de voir qui se présente à l’entrée, pour un montant global de 170 000 €, avec une aide de 70 000 € de la part de l’État », expliquait Jacques Pélissard, et d’ajouter, « en dehors des traditionnels travaux de peinture, parquet, et autres, nous avons également investi dans des nouveaux câbles pour les ordinateurs, ainsi que dans des vidéoprojecteurs. »

Des travaux, dont semble se satisfaire, seulement en partie le corps enseignant. « Dans notre établissement, les travaux de peinture avaient été faits depuis 2009, et nous venons seulement de les obtenir. D’autres demandes, elles, n’ont pas été acceptées, comme le changement de mobilier dans les classes, comme je l’ai expliqué au maire. Chaque année, nous faisons des demandes, et après, elles doivent être étudiées puis voté », explique la directrice de l’établissement de la rue des Violettes. Un choix que le premier magistrat de la ville assume, expliquant « qu’il n’y a pas la place pour de petits bricolages, préférant aux coups légers, mais inefficaces dans la durée, de plus gros investissements ponctuels, mais pérennes dans le temps. »

À signaler enfin que côté effectif, aucun changement n’est à noter. Si pour la période 2016/2017, 1 202 élèves (472 maternelles, 730 élémentaires) étaient assis sur les bancs des écoles de la commune, pour l’année 2017/2018, ils seront 1 200 (443 maternelles, 757 élémentaires).