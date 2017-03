Du 24 au 30 avril prochain, ils seront environ 500 Jurassiens a se rejoindre des quatre coins du département, pour se diriger vers Lourdes, pour le traditionnel pèlerinage. Un voyage organisé par le diocèse de Saint-Claude, au sein duquel Régine Racine, responsable du service pèlerinage, officie. Durant une semaine, ces centaines de croyants, parmi lesquels environ 130 jeunes, 120 hospitaliers et 80 malades, enchaîneront enseignements spirituels, procession, temps de prières et moments de joie. « Chaque année le pèlerinage est différent ; par son thème, tout d’abord, qui est cette année “Le Seigneur fit pour moi des merveilles”, mais surtout dans la manière de le vivre. La foi est croissante et évolutive ; les attentes des croyants ne sont jamais les mêmes, donc chaque pèlerinage apporte quelque chose de différent », explique Régine Racine.

« À Lourdes, nous sommes tous égaux »

Plus largement, c’est sur l’importance de la vie de groupe, du partage avec les autres que l’organisatrice insiste. « On ne peut pas vivre sa foi sans les autres, elle se partage, se vit en groupe, car Jésus est en chacun de nous. » Un pèlerinage basé donc sur le partage et l’échange et, bien sûr, sur les malades, traditionnelle pierre angulaire du pèlerinage à Lourdes. Mais Régine Racine tient là à casser les clichés : « Marie, qui est apparue à Bernadette Soubirous dans la grotte n’a jamais dit qu’elle allait soigner les malades. Et même s’il y a eu des miracles, les malades ne vont pas là-bas pour être guéris, contrairement à ce que l’on imagine, mais pour être fortifiés dans leur maladie. Ce qui est beau, c’est qu’à Lourdes, chacun est considéré comme une personne, pas comme un malade. Dans la société, on nous enferme dans des cases, à Lourdes, nous sommes tous égaux. »

C’est cette égalité dans l’échange et le partage qui a attiré Stéphanie Marchand, 25 ans, et qui partira cette année pour son 5e pèlerinage. « J’y suis allée pour la première fois lorsque j’avais 14 ans, par curiosité. Ce qui m’y a le plus surpris, c’est la joie collective, le partage entre les personnes, l’aide envers les malades. Souvent, on a une image fausse du pèlerinage à Lourdes, mais l’ambiance y est plutôt festive ; on y chante, on y danse. »

Cassant les clichés, la jeune femme tatouée et piercée, au look décontracté, est aux antipodes de la catholique rigoriste aux idées arrêtées.

« La foi catholique n’est pas basée sur des interdits. Rien ne m’empêche de faire la fête, d’aller en boîte de nuit, d’avoir le look que je veux. D’ailleurs, Jésus s’adressait souvent à des personnes différentes, exclues de la société, sans distinction. »

Un miracle intérieur

Une vision moderne et décontractée, en parfaite adéquation avec ce que la jeune femme vient chercher lors de ses pèlerinages à Lourdes. « Lorsque l’on part en vacances avec des amis, c’est super, c’est pour le plaisir. Mais un pèlerinage, c’est différent, c’est pour la joie intérieure, c’est plus fort. J’y retourne régulièrement pour faire un point sur ma vie avec Jésus. On parle beaucoup de malades qui cherchent le miracle, la guérison physique, mais pour beaucoup le miracle est intérieur par rapport à ses problèmes personnels ; avoir une prise de conscience est aussi une forme de guérison », affirme Stéphanie Marchand.

Pour participer au pèlerinage : 03 84 47 87 50 ou pelerinages@eglisejura.com