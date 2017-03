Fête. Ambiance.

La météo pluvieuse laissait présager le pire pour la 12e fête de la bière de Poligny. Preuve en est que la manifestation est désormais bien ancrée dans le paysage jurassien, et même bien au-delà, plus de 5 000 personnes ont fait le déplacement dans la capitale du Comté. Et elles n’ont pas été déçues. Durant toute la journée, l’ambiance était à tous les étages. Concernant la musique, les groupes locaux Deaf Cellar et Les Z’Al-Chimistes ont réchauffé l’esprit des milliers de spectateurs déjà présents en début d’après-midi.

La soirée s’est ouverte avec les Korrigan’s Celtic Rock et leurs désormais célèbres kilts.

Enfin, une ambiance rock a clos la fête avec le groupe La Jarry.Côté bière, les vingt-cinq brasseurs ont fait le plein et la bière a coulé à flots. La plupart ont participé aux concours de la meilleure bière ambrée organisés par l’ENILBIO. Du côté professionnel, c’est la brasserie « La Hocheuse » qui remporte le trophée. Le public, lui, a préféré la boisson des « Babouins Jurassiens ». Les associations de restauration n’étaient pas en reste. La Séquanaise, le Moto-Club de la Croix du Dan, le Sou des Ecoles et le Tennis Club Polinois ont nourri bon nombre de visiteurs avec leurs spécialités régionales. Toujours côté nourriture, les étudiants de l’ENILBIO ont présenté leur produit innovant, le sablé à la farine de malt et son glaçage à la bière ambrée, une spécialité fortement appréciée de tous. Cap désormais sur la 13e édition, rendez-vous est pris pour le 17 mars 2018.