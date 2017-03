Aventure humanitaire. Rallye.

« Avant de partir, on se projette, on s’imagine plein de choses » commence la Domblanaise, Melissa Vieux, « mais, quand on y est, c’est encore plus grandiose que dans ses rêves, c’est magique. » Voilà les quelques mots qui viennent d’abord à la jeune aventurière revenue de son périple avec le 4L Trophy dans le sud marocain. « Tout est incroyable : le changement de culture, l’ouverture d’esprit, le super accueil des Berbères même s’il faut reconnaître qu’ils sont habitués à voir passer, depuis 20 ans, le 4L Trophy.

Pas de bonbons !

Les enfants se mettent en bord de route pour quémander des bonbons, alors que les consignes des organisateurs sont strictes pour limiter tous ses dons spontanés qui donnent lieu à des bagarres entre les petits et les grands ». Pour tous les participants, le 1er bivouac s’est fait sous la neige et la pluie dans le moyen Atlas : un peu difficile mais, ensuite, les jours se sont enchaînés avec la route à faire dans les cailloux, les rochers, le sable. « Nous nous sommes ensablées 2-3 fois, c’était rigolo. Mais nous n’avons pas eu, contrairement à d’autres équipes, de problème mécanique. Le seul souci a été une dune que nous avons prise de plein fouet et qui nous a obligées à changer une pièce le soir venu. Mais autrement, quelle tranquillité d’esprit d’avoir une voiture qui ne roulait pas très vite mais qui ne tombait pas en panne. Un très beau souvenir : une épreuve marathon de deux jours de piste dans le sable. Cela nous a permis d’aller de Merzouga à Marrakech en utilisant uniquement la boussole. Une belle occasion de bivouaquer en plein désert : quelle soirée magique ! D’autant plus que les 24 Francs-Comtois engagés dans le rallye s’étaient donné le mot pour fêter cette soirée ensemble. Des amitiés se sont nouées pendant ce rallye et nous avons déjà eu l’occasion de nous retrouver le week-end dernier pour évoquer notre épopée. »

Une belle place, 89e sur 1 450

Cette aventure humanitaire a permis de récolter 77 000 € de dons pour l’association « Enfants du désert », ce qui va permettre de construire 5 écoles cette année dont une au profit d’enfants handicapés. De plus, 20. 000 enfants bénéficieront du matériel scolaire qui a été apporté par les différents équipages. Melissa Vieux et sa coéquipière, Juliette Ripart, sont revenues la tête pleine de souvenirs avec une brillante place de 89e sur les 1 450 équipages engagés, et une place de 18e sur les 300 équipages féminins. « Je ne prévois pas d’y retourner l’an prochain même si cette aventure m’a donné envie de participer, pourquoi pas, à une autre aventure humanitaire. Cette expérience était unique et je souhaite qu’elle le reste ! ». conclut Melissa Vieux, repartie sur les bancs de la faculté après 2 semaines inoubliables.