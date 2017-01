Lundi 9 janvier 2017, membres du personnel de soin et de direction du centre hospitalier du Jura Sud étaient réunis sur le site de Lons-le-Saunier pour assister aux vœux du directeur Olivier Perrin. Des vœux durant lesquels il est revenu sur la création, au 1er juillet 2016, du Groupement hospitalier de territoire Jura, avec « un objectif d’assurer un égal accès à des soins sécurisés et de qualité pour les patients du territoire grâce à une stratégie de groupe associant tous les acteurs ». Un groupement qui a également permis « d’améliorer les systèmes d’informations et de communication entre les différents établissements et d’améliorer les performances générales desdits établissements grâce, entre autres, à une mutualisation des achats ».

Mais c’est dans le domaine des investissements qu’Olivier Perrin a souhaité faire un focus fort : « Un second IRM a été inauguré en juin 2016, une table d’opération a été renouvelée, tout comme l’échographe de radiologie ou une station d’anesthésie. » Des vœux où le directeur à bien entendu souhaité le meilleur pour ses équipes et qui ont également été l’occasion de distribuer 47 médailles d’honneur régionales, départementales et communales, récompensant la compétence professionnelle et le dévouement des agents publics au service de leurs établissements.

Liste des récipiendaires :

Site de Champagnole :

Pascale Gillet (Argent), Chantal Monnier (Vermeil)

Site d’Arinthod :

Philippe Prudent (Argent)

Site de Lons-le-Saunier :

Sandrine Bataillard (Argent), Corinne Lapostolle (Argent), Marie-Line Pianet (Vermeil), Brigitte Faivre (Argent), Sylvie Marechal (Argent), Christine Stely (Argent), Sandrine Roufflet (Argent), Denise Tissier (Argent), Jean-Christophe Cornier (Vermeil), Brigitte Geoffroy (Vermeil), Françoise Rebillard (Or), Agnès Coulon (Argent), Anne-Lise Lavoyer (Argent), Nicole Marguet (Or), Françoise Rameaux (Or), Marie-Christine Michel (Argent), Patricia Jacquemard (Vermeil), Honorat Bernot (Argent), Catherine Gines (Or), Marie-Claude Routhier (Vermeil), Christine Taubaty (Argent), Magali Thyot (Argent), Elisabeth Lecavelle (Vermeil), Véronique Secretant (Or), Sandrine Gaulliard (Argent), Béatrice Durand (Vermeil), Marie-Odile Letellier (Argent), Fabienne Thibert (Argent), Christine Bussot-Flogny (Vermeil), Jocelyne Guery (Argent), Mireille Todeschini (Or), Nadine Paget (Or), Marie-Laure Jeannin (Vermeil), Michelle Perrin (Or), Claude Varrault (Vermeil), Annie Pelligand (Or), Nelly Morel (Vermeil), Françoise Brenez (Or), François Ratte (Argent), Chantal Bourgeois (Vermeil), Véronique Mathy (Vermeil), Marie-Pierre Vion (Or), Claudine Jaminais (Or), Josette Dim Roblin (Or).