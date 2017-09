La rue qui longe la sous-préfecture de Dole était, ce jeudi matin, un peu moins densément peuplée que lors de la première journée de mobilisation contre la Loi Travail 12 septembre. Ils étaient néanmoins environ 400 à emboîter le pas aux responsables locaux des syndicats CGT, Solidaires, Sud ou FSU, afin de demander au gouvernement de renoncer aux mesures annoncées de “modernisation” du dialogue social.

Aux côtés des salariés et retraités, une poignée de lycéens ont pris part dans le cortège. Avec Morgane Lahlou et Lucien Puget, également élèves au lycée Duhamel, Lucas Guegen a décidé de mettre en place une fédération départemental du Syndicat général des lycéens (SGL) dans le Jura. Inquiets de devoir accepter un jour des emplois précaires, ils justifient leur engagement par une adhésion plus large aux valeurs démocratiques défendues par ce syndicat, par exemple la lutte contre l’homophobie. Lucas Guegen ajoute qu’il s’agit un mouvement indépendant, géré par les lycéens. Il espère qu’à la faveur de ce combat contre la réforme du Code du travail, des sections vont se former dans les autres établissements de Dole puis ailleurs dans le Jura.