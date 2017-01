Retraite. Restaurant municipal.

Pour les vœux à son personnel, la ville a mis à l’honneur ses employés retraités.

Vendredi 13, quelques heureux retraités de la ville ont célébré en présence des élus leurs très grandes vacances. Parmi eux, Jean-Pierre Aubert. Après 40 années passées à la tête du restaurant municipal (sans un seul jour d’arrêt maladie !), et à 60 ans tout juste, le directeur tournera une page de sa vie dans quelques jours. « Je vais désormais m’adonner à mes sports préférés (course à pied, ski, vélo, football), et m’occuper de ma vigne située près de la maison familiale à Buvilly ». De ces 40 ans de bons et loyaux services, Jean-Pierre Aubert retient quelques dates clés : « 1999, je prends la responsabilité du self et de la cantine ; 2002, déménagement à l’Oppidum ». Ceci sans compter la gestion de l’Oppidum et de la base de la Roche (depuis 1995). Durant toutes ces années, « on a travaillé des produits français, si possible locaux : poulets ou légumes de Louhans, fromages de Pont du Navoy, etc. ». Une politique qualitative du circuit court jumelée avec celle du zéro déchet ou presque : « on est arrivé à moins de 15-20 grammes/enfant à la cantine ».

100.000 repas par an

David Dussouillez, premier adjoint au maire le confirme :

« Passionné par son travail, Jean-Pierre Aubert a privilégié les circuits court pour servir près de 500 couverts par jour »

Que ce soit au self, à la cantine mais aussi à l’école de Cize, à la résidence Socié, ou au domicile de personnes âgées… Avec près de 100 000 repas/an, il est clair que la restauration municipale rayonne au-delà de Champagnole. « Nous devons réfléchir sur sa transformation en restaurant communautaire par exemple pour la cantine scolaire, où la livraison de repas. Ceci permettrait peut-être aussi d’en livrer plus » a confié David Dussouillez. Le poste sera repris par le binôme Gilles Moindrot et Didier Franzosi.

Stéphane Hovaere