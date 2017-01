Depuis 36 ans, les Journées de l’habitat doivent leur spécificité au fait que ce sont les entreprises locales du secteur du bâtiment, et non pas un spécialiste de l’événementiel, qui sont les organisateurs. À trois semaines du rendez-vous, l’équipe faisait mercredi 11 janvier un point sur le travail réalisé par chacune des commissions. Avant de rappeler aux exposants les consignes et de répondre à leurs éventuelles interrogations. Au regard du peu de questions soulevées, il semble qu’Alain Jeanney et son équipe ont su faire ce qu’il fallait pour que tout se déroule parfaitement. Expérience et dynamisme des quelques artisans qui ont accepté de venir renforcer l’association devraient en effet assurer à l’édition 2017 un succès jamais démenti depuis 36 ans.

Que verra-t-on aux Journées de l’habitat cette année ?

On retrouvera, en plus du salon, le vendredi le concours des apprentis avec la mise en avant des métiers du bâtiment, la tombola gratuite qui permettra de gagner des paniers garnis et quatre bons d’achat de 500 €. Il y aura une présentation de l’artisanat d’art à travers une démonstration de tournage sur bois. Naturellement, le cœur de l’événement reste la présence de tous les corps de métier avec, sur les différents stands, des professionnels désireux de montrer les nouvelles technologies et nouvelles tendances.

Comment se passe la préparation ?

On a renforcé l’équipe avec trois nouveaux membres. Après une édition 2016 qui était celle des 35 ans, on revient à quelque chose de plus classique. En fait, c’est un peu une année de transition avec l’éventualité d’un déménagement à Dolexpo.

Vous souhaitez mettre en avant les solutions dans le domaine du maintien à domicile. Qu’est-ce que les exposants proposeront en ce domaine ?

Ce thème de la dépendance sera notamment abordé à travers les conférences. Je n’ai pas le détail de ce que chaque exposant voudra montrer sur son stand mais probablement qu’on verra des salles de bain adaptées ou des monte-escaliers pour les personnes à mobilité réduite. En plus de ce qui sera présenté, le salon est l’occasion pour les gens d’obtenir toutes les informations ; il peut s’agir d’élargir une porte, modifier une chambre ou une cuisine, installer des éclairages automatiques…

Beaucoup d’entreprises souhaitent être présentes aux Journées de l’habitat. Avez-vous été très sollicité cette année ?

En effet, on n’a aucun problème pour remplir la Commanderie. On a dû refuser une dizaine de candidats, et on le regrette car ce sont de vrais artisans qui avaient déposé un dossier. Il y aura cependant trois nouveaux exposants, une société de services à domicile en lien avec la thématique du maintien des personnes âgées chez elles et deux entreprises de décoration intérieure et maîtrise d’œuvre dans le domaine de l’habillement. Même si on a beaucoup de demandes de gens de Côte-d’Or ou de Lons, l’idée est de permettre aux visiteurs de rencontrer les entreprises locales.

Le prochain gros chantier à Dole sera l’extension du gymnase Barberousse et de la piscine. Ce bâtiment peut-il être une vitrine du savoir-faire des entreprises doloises ?

Il faut voir si l’appel d’offres est formulé de façon globale ou par lots. Dolexpo a aussi été un chantier sur lequel les entreprises locales ont su se montrer réactives, en constituant des groupements. La difficulté était d’effectuer les travaux l’été, période où les gens sont en congés.

L’annonce de réalisations sur Dole ou alentours nous rassure. On nous avait fait peur avec les baisses des dotations aux collectivités, mais on s’aperçoit que les collectivités continuent malgré tout à investir.

L’inauguration est toujours l’occasion d’aborder les sujets d’actualité. Aurez-vous un message à l’intention des élus (voire, en cette année électorale, aux candidats) ?

Je n’ai pas encore rédigé mon discours. Je mentionnerai peut-être l’obligation de déclarer la pénibilité du travail. Au lieu d’aller vers une simplification, on nous astreint à de nouvelles contraintes administratives. Ce sera le cas aussi si on va vers un prélèvement de l’impôt à la source. 2017 sera une année importante concernant la reconduction ou non des aides accordées aux entreprises et des mesures en faveur de l’activité dans le secteur du bâtiment. On pourrait imaginer, pour des travaux d’adaptation du logement, une TVA réduite inférieure à 5,5 %

C’est la période des vœux. Si vous deviez en formuler un, lequel serait-il ?

Que les conditions soient réunies pour que les ménages retrouvent confiance, aient envie de consommer et d’aménager.

Propos recueillis par Benoît Ingelaere