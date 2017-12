1. Comment as-tu découvert le jeu d’échecs ?

“J’ai découvert les échecs à 7 ans, en 2011, grâce à des initiations dans mon école et cette activité m’a plu tout de suite. Je me suis rapidement inscrite à l’Échiquier Lédonien pour me former et progresser au cours des séances hebdomadaires. J’ai ensuite intégré le Pôle Espoir du club où je bénéficie, en plus des créneaux habituels d’entraînement, d’une séance mensuelle plus spécifique. Je m’entraîne également par Internet.”

2. Cela représente un emploi du temps bien chargé, d’autant plus que tu disputes de nombreuses compétitions ?

“Effectivement, championne régionale cette année dans la catégorie benjamine, j’ai aussi participé au Championnat de France Jeunes puis à l’Open D du Championnat de France Adultes en août. J’aime la compétition que j’ai commencée très tôt. Aujourd’hui, je peux me confronter à des adversaires d’un Elo supérieur pour des rondes (parties) de plusieurs heures. Être face à un adversaire a de nombreux avantages que l’on ne retrouve pas sur Internet. Je ne joue pas seulement en individuel mais aussi par équipe (Nationale 2). Je fais donc régulièrement des déplacements en France.”

3. Penses-tu continuer longtemps et quels sont tes objectifs à terme ?

“Je pense continuer à progresser dans l’avenir mais je n’envisage pas pour l’instant de devenir professionnelle dans les échecs. Pratiquant actuellement entre 5 et 7 h par semaine, je peux m’organiser avec mon emploi du temps scolaire actuel. Côté objectifs, je souhaite me qualifier pour le Championnat de France Jeunes 2018 qui aura lieu à Agen et, surtout, y faire un bon résultat.”

Propos recueillis par René Gauran