Festival de Noël à Lons-le-Saunier

A Lons-le-Saunier, ce lundi 20 novembre, on a pu assister à la mise en place des décorations de Noël sur la place de la Liberté. Les illuminations seront d’ailleurs lancées ce samedi 25 novembre, pour aller jusqu’au dimanche 7 janvier. Et la ville promet déjà “un centre ville plus illuminé que jamais” en plus de nombreuses animations.

La patinoire

Du samedi 25 novembre au dimanche 7 janvier, on notera le retour de la patinoire en centre-ville, avec en plus manège et stands de confiserie. En semaine : 16h / 18h – Week-end et vacances scolaires : 10h30 / 12h30 et 14h / 20h. Tarif : 5€ pour les enfants de -12 ans / 7€ pour les adultes.

Animations