La présidente des Lacets du Lizon et son équipe sont sur le pied de guerre pour la 22e édition de la course de la Passerelle qui se déroulera ce week-end. Cette manifestation sur deux jours se déroule avec la collaboration du Comité des fêtes de Pratz et de l’USEP du Plateau du Lizon. En 2016, El Yazid El Madi s’était imposé sur le 12 km en 46’38 devant Ivan Bourgeois (47’01) et Jimmy Burri (47’54). Ludivine Dufour avait gagné (54’59) devant Mélina Clerc (55’15) et Marion Hugonnet (59’52). L’épreuve du 6 km avait vu la victoire de Cédric Faussurier (23’12) devant Allan Da Silva Tavares (25’19) et Virgile Janod (25’29). Mélanie Modoux avait gagné chez les féminines (33’26) devant Sylvie Braud (35’54) et Chloé Cortinovis (35’57).

Le programme.

Samedi 30 septembre, à partir de 13 h 30, avec le partenariat de l’USEP du Plateau du Lizon, les courses enfants se succéderont par catégorie d’âge.

Dimanche 1er octobre, le départ de la randonnée (11 km) sera effectif à 8 h 30, et les courses des adultes (6 ou 12 km) départ 9 h 30 devant la mairie de Pratz. Résultats et tirage au sort de lot à partir de 11 h 30. Tarifs : rando 5 € (sur place), course 6 km : 6 € (8 € sur place), course 12 km : 10 € (12 € sur place).

■Inscriptions sur place ou sur internet, via le site de l’association : http://www.lacetsdulizon.fr/