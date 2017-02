« Découvrir le village en suivant un balisage original et éphémère », voilà ce que vous proposent les bénévoles du comité des fêtes des Bouchoux à l’occasion de la 21e Juraquette qui se déroulera aux Bouchoux dimanche 19 février 2017, et ce quelles que soient les conditions d’enneigement.

Cette édition 2017 renouera avec la tradition en proposant deux circuits qui partiront à 10 heures depuis la salle polyvalente, et qui conduiront les participants dans un paysage typique du Haut-Jura. Un premier de 6 km avec 300 mètres de dénivelé. Et un second de 12 km avec 600 mètres de dénivelé qui empruntera la même boucle que le petit parcours suivie d’une deuxième boucle originale. Un seul ravitaillement sera organisé au bouclage.

Tout au long du parcours, un quiz découverte ludique portant sur l’histoire et la géographie locales sera proposé aux participants qui le souhaitent. Les meilleures réponses seront récompensées à l’arrivée. Le coût de l’inscription est de 5 euros.

Une cinquantaine de bénévoles sera mobilisée pour l’organisation de cette journée qui comprendra des animations pour les enfants ; le tout dans une ambiance musicale. Après l’effort, le repas sera proposé à la salle polyvalente avec au menu la traditionnelle « chèvre salée » ou saucisson chaud. Tarif : 13 €/adulte ; 8 €/enfant de moins de 10 ans.

> Voir aussi sur : juraquette.free.fr