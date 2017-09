Cinquième épreuve du Challenge des Monts et Lacs 2017, le Gentleman d’Arinthod se déroulera dimanche 3 septembre prochain. Chaque année cette épreuve de fin de saison, organisée par la section cycliste d’Arinthod, qui se dispute en contre-la-montre, rassemble tous les adeptes de la petite reine avec les meilleurs régionaux qui se côtoient dans une ambiance sportive, mais aussi décontractée.

Pour cette 18e édition, « tout est à l’identique », précise Jean-Christophe Peyfort, le responsable de l’organisation : le parcours de 34 km entre Arinthod et Orgelet (avec des départs toutes les minutes entre 8 h 30 et 11 h 30 devant les Transports Grosdidier), ainsi que la course pour les jeunes de 13 à 17 ans (minimes à cadets) sur une distance de 15 km, avec des départs sur la D80 après le carrefour d’Ecrille à partir de 11 h. Les arrivées seront jugées place de La Poste. Les inscriptions sont déjà bien lancées. Les vainqueurs de l’année dernière Frédéric Janssens et Eddy Cannelle sont déjà inscrits, mais avec d’autres coéquipiers. Frédéric Janssens partira à 9 h 14 associé à Jérôme Breniaux (VTT Orgelet) puis à 11 h 15 avec la triathlèle Anaïs Labalec très en forme actuellement.

Quant à Eddy Cannelle, il s’élancera à 9 h 56 avec Hugo Diettin (VC Bellegarde). Dans la catégorie des équipes mixtes, il faudra suivre aussi Delphine et David Lefebvre, sans oublier Jeannie Longo qui pourrait bien être à nouveau au départ.

Des records à battre Parmi les locaux, on sait que les compères Raphaël Delacroix et Michel Berthelon ainsi qu’Hervé Chatillon et Michel Brosselin (BAC) feront partie des engagés.

80 bénévoles sont mobilisés pour le bon déroulement de la journée entre la partie sportive, les repas qui seront servis le midi au prix de 12 € (à réserver sur place) et la remise des prix richement dotée. 500 grammes de comté seront offerts aux 300 premiers inscrits. Panier garni pour les vainqueurs. Des lots seront remis pour les records dans chaque catégorie et un trophée au club le plus représenté. En complément de nombreux lots seront tirés au sort après la remise des prix. Rappelons que les records sont détenus par Frédéric Talpin/Baptiste Domanico en 2011 (46’01), Jeannie Longo/MariePierre Guilbaut en 2013 (57’41) et en mixte par Jeannie Longo/ Paul Couty en 2007 (47’53).

▲Horaires de départ et inscriptions sur : scarinthod. jimdo.com – Renseignements au 03 84 42 37 14.