Associations. Finances. Emploi.

« Associer les associations aux animations de la ville » : ce partenariat semble plus que jamais d’actualité. Lors de la cérémonie des vœux, le 25 janvier à l’Oppidum, les élus ont vanté les mérites de cet accord gagnant-gagnant. Pour David Dussouillez, premier adjoint aux associations, chacun y trouve son compte : « lors du récent karaoké, le club de foot tenait la buvette ; lors du tour de France plusieurs associations avaient un stand buffet-buvette accompagné d’une animation musicale ». Tandis ce que les uns remplissaient leurs caisses, la ville dynamisait son centre au profit des champagnolais… et des commerçants. Pour 2017, il en sera de même pour le tour de France, ou pour des animations plus proches (carnaval le 18 mars). Outre leur savoir-faire, les 163 associations champagnolaises apportent à la ville via leurs bénévoles une main-d’œuvre

appréciée. En sens inverse, la ville met parfois à leur disposition ses moyens humains : « c’est le cas pour les jeudis dansants » a exposé David Dussouillez.

Des critères précis

« Les associations qui peuvent en bénéficier doivent répondre à certains critères, par exemple : peu de ressources, peu de dates à l’Oppidum, ou encore de grosses dépenses (compétition enfants) ». Pour sa part, le maire Guy Saillard a remercié l’ensemble des acteurs associatifs soulignant leur rôle essentiel, en particulier dans le social et le caritatif : « heureusement qu’ils sont là pour aider les plus démunis, aider les anciens au quotidien ou à l’hôpital. En plus, cela génère la création d’environ 100 emplois aidés ou non ». Du côté des 55 associations sportives, le maire a souligné « tous les champagnolais ont été, sont, où en seront membres ». Enfin, dans le domaine culturel, il a annoncé le retour de la galerie éphémère cet été, à côté du château d’eau : « les intéressés peuvent d’ores et déjà candidater auprès de mon adjointe, Annelise Martin ».

Un planning pour limiter les doublons

Pour terminer, Guy Saillard a énuméré quelques conseils pratiques : « Donnez au secrétariat de mairie les dates de vos manifestations : nous établirons ainsi un planning centralisé ». Quoi de plus rageant en effet, que deux manifestations se faisant concurrence le même jour ? A titre d’exemple, Guy Saillard a cité « la braderie 2016 et un concert le même soir à Belle Frise : cela n’a pas marché, car cela ne servait à rien !». Autre conseil pour les quatre panneaux lumineux : « On n’y passe pas les assemblées générales, les reprises d’entraînement, etc. : plus on met d’infos, moins elles passent souvent ». Pour conclure, il a rappelé qu’il n’y aurait « pas de forum associatif cette année, mais des vaches !» (le comice agricole ndlr).

Stéphane Hovaere

En chiffres

171.000 € de subventions accordées par la ville.

1700 m² loués à l’espace associatif à une vingtaine d’associations à un tarif très avantageux (frais de chauffage).

700 m² loués ou prêtés dans d’autres salles de

la ville.