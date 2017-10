Arbois, vignoble, histoire

« Le vignoble arboisien au 19e siècle avant le phylloxera » : tel était le sujet abordé par l’historien arboisien Roger Gibey lors d’une conférence publique qui a intéressé un large public, dont de nombreux vignerons et personnalités du domaine viticole. « La vocation viticole d’Arbois est très ancienne, ses vignobles sont attestés par les archives dès 1053. Mais c’est surtout au XIXe siècle que les surfaces plantées en vigne se développent et progressent ; pour Arbois de 455 ha en 1726 à 1260 ha en 1879.

« Le vin, la plus saine des boissons »

Ceci étant dû à l’habitude de boire de plus en plus de vin, particulièrement dans les classes populaires (51 litres par habitant en 1848, 157 litres en 1900) ». La déclaration d’amour de Pasteur au vin reste célèbre : « Le vin peut être à bon droit considéré comme la plus saine, la plus hygiénique des boissons ». Dans les vignes escarpées, le vignoble était planté sans ordre, une vingtaine de cépages mélangés, nobles comme médiocres. Le bourgeois a de grandes vignes, le vigneron en a très peu. Une corporation particulière apparaît : les ouvriers vignerons, les « journaliers » qui (outre leur petite vigne) exploitent à mi-fruit celles des autres. Le vigneron est alors misérable, il doit parfois élever une vache pour boire son lait.

Pas de bouteilles

Il travaille très dur 15 h par jour et tout se fait à bras d’homme, par tous les temps. Les vins d’Arbois se vendent bien, surtout sur Paris. Les vignerons commencent alors à différencier les plants et leurs vins : vins des riches, petits vins peu chers pour les ouvriers. Le ploussard et le savagnin se démarquent déjà, on découvre le vin jaune que Pasteur étudiera biologiquement. On vinifie alors du vin de paille, du macvin, de la piquette : tout est conservé en tonneaux, la bouteille n’apparaîtra qu’au début du 18e siècle. Au 19e, les rendements de la vigne s’améliorent, ainsi que la consommation, et par ricochet la situation financière des vignerons. Mais entre 1853 à 1884, les récoltes seront très mauvaises : gelées, pluies, orages, grêles et surtout apparition de l’oïdium (d’origine américaine), moisissure qui se répand et enclenche diverses maladies du vin que Pasteur étudiera dans son laboratoire (l’anthracose, la chlorose, le cochylis, la pyrale, les hannetons).

L’État renonce même à l’impôt

Comme si ces maux ne suffisaient pas, apparaît vers 1880 le mildiou, puis le black-rot en 1895. La misère s’abat dans le monde vigneron, qui se verra obligé de devenir « cultivateur-vigneron » pour survivre. À tel point que l’État, chose rare renonce même à exiger l’impôt des vignerons ! Les journaliers, les jeunes désertent Arbois pour s’installer ailleurs. Cet exode forcé voit la population d’Arbois fondre comme neig au soleil de 6793 habitants en 1851 à 4355 en 1891 ! Ce n’est que vers 1900, que les récoltes reprendront un cours à peu près normal. Mais le pire restait à venir, puisque la première tache phylloxérique apparaîtra dans le vignoble de Villette les Arbois en 1886, tache qui restera à jamais gravée dans l’histoire du Jura.

De notre correspondant Jacky Millet

Info plus : Prochaine conférence en janvier 2018 sur « Le vignoble arboisien pendant le phylloxera »