« La pratique du sport en mono-chien est en pleine expansion », explique Yvon Lasbleiz (président de la Fédération des Sports et Loisirs canins et vice-président de la Fédération européenne de canicross et bikejoring).« En trois ans, le nombre de licenciés a augmenté de 200 % pour atteindre aujourd’hui les 1 300, avec une majorité de femmes. Et chaque année, nous enregistrons + 30 % de clubs, pour en être aujourd’hui à 80. Ceux-ci organisent une centaine de compétitions en France », poursuit l’ancien marathonien qui a découvert le cani- cross au hasard d’un article de presse qui annonçait l’organisation d’une épreuve.

« J’avais un chien croisé, j’ai essayé. Sans harnais et sans baudrier c’était folklorique ! Mais je me suis rendu compte que dans le cani-cross l’effort est vraiment partagé entre l’homme et le chien. Par la suite, le virus a gagné la famille. Nous sommes cinq et nous avons six chiens de races différentes. Beaucoup de canicrossers ont d’ailleurs des chiens sortis des refuges ou de la SPA, car nos co-équipiers sont partie intégrante de notre vie », poursuit le président en précisant aussi que la fédération est en train de créer une commission de cani-trail, puisque de plus en plus d’épreuves de trails accueillent des canicrossers.

Dans cette commission se trouve Florian Schafer, président du Dog’ing Jura qui organise les 18 et 19 février prochains le deuxième trophée fédéral neige sur les pistes du Lac des Rouges- Truites.

« L’organisation est bien avancée avec le soutien de la commune. Avant la clôture des inscriptions qui est fixée au 10 février, nous avons déjà 150 inscrits dans différentes catégories. Nous espérons que la neige va se maintenir, mais dans tous les cas, l’épreuve pourra être maintenue puisque notre discipline se pratique aussi sur terre. De plus la compétition est un élément moteur pour tous les participants, mais le plus important est avant tout de passer un bon moment avec les chiens et les autres participants ». Le Trophée fédéral neige marquera l’ouverture du premier challenge de cani-cross comtois que Dog-ing Jura a mis en place en partenariat avec la Société Centrale Canine.Un challenge qui comprend 13 épreuves. Les participants au Trophée Fédéral marqueront des points pour le classement des « Chiens d’or ».

Programme.

Samedi 18 février à partir de 14 h 30, mini challenge cani-fatbike et course enfants. A 16 h 30 : 1ère manche de ski-joering et à 18 h la 1ère manche de canicross en nocturne.

Dimanche 19 février à partir de 9 h : 2e manche de ski-joering et la course des enfants, puis 2e manche de cani-cross.

Côté animations, des baptêmes de traîneaux avec 11 chiens seront proposés par le Team des mushers normands affilié à la Fédération Française de Pulka et Traîneaux à Chiens (15 €).