Le 20 janvier 2018, ce sera la 6e édition de l’O’Xyrace trail blanc du Jura organisé aux Rousses par l’équipe de Singletrack Evenements présidée par Frédéric Pitrois. L’épreuve des 10 km (départ à 17 h 45) affichait déjà complet le weekend dernier ; c’est pourquoi les organisateurs ont décidé de proposer 150 dossards supplémentaires à partir de ce mercredi 15 novembre pour répondre aux très nombreuses demandes. Il va donc falloir se dépêcher !

« L’objectif n’est pas de gonfler le nombre global d’engagés puisque nous avons décidé de nous arrêter à 1 100 inscrits sur l’ensemble des deux courses adultes. Mais comme nous avons moins de demandes sur les 17 km (départ à 18 h 30), nous augmentons la jauge sur les 10 km », explique Frédéric Pitrois, en ajoutant cependant que ceux qui choisiront les 17 km pourront bénéficier d’un plus.

Un parcours surprise sur le 17 km

« Si les conditions d’enneigement le permettent, le parcours restera secret jusqu’à la dernière minute ! ». Toujours au niveau des inscriptions, la jauge a été doublée pour les courses enfants pour un total de 250 dossards. Rappelons qu’il y a trois épreuves, pour les Marmottons (5-6 ans) avec déjà 25 inscrits sur une cinquantaine maxi pour un départ à 16 h ; pour les 7-11 ans (qui est déjà quasi complète) pour un départ à 16 h 15, et pour les 12-15 ans avec un départ à 16 h 30.

Comme les années précédentes, tous les départs seront donnés depuis le stade de l’Omnibus, où seront également jugées les arrivées après le finish en luge. Ce site accueillera également un spectacle son et lumière à la nuit tombée ; offrant une ambiance toute particulière à l’épreuve qui se terminera par un repas offert aux concurrents. Pour le bon déroulement de cette compétition, un appel est lancé aux bénévoles. Les personnes intéressées sont invitées à se faire connaître sur : contact@oxyrace.fr A noter que l’O’Xyrace est la première épreuve du challenge qui réunit aussi le Swimrun qui aura lieu le 20 mai au lac de Vouglans et le Cross Triathlon du Val Revermont (support du championnat de France 2018 de cross triathlon) qui se déroulera les 1er et 2 septembre.

Voir aussi sur : www.oxyrace.fr