« L’objectif est d’accueillir tous les motards avec des machines de toutes cylindrées à partir de 125 cm3 ainsi que les side-cars, les trikes. Le principe n’est pas d’aller vite, mais de prendre le temps de découvrir notre magnifique région » explique Denis Cavalli, le président du club en précisant que l’inscription à cette sortie est gratuite. « Il est juste demandé de s’inscrire sur la page Facebook 1000 virages pour une question d’organisation », poursuit le dirigeant.

Le rassemblement se fera à 8 h place de l’Abbaye à Saint-Claude, pour le café/croissant offerts, puis le départ groupé sera donné à 9 h précises en direction du Haut-Jura et du Pays des lacs, mais cette année il n’y aura pas de road-book. « Le parcours est totalement inédit pour que chacun prenne le temps d’apprécier la balade. Le seul point de repère que l’on peut donner, c’est que le midi nous nous arrêterons au camping du Pont-du-Navoy au camping le Bivouac pour le repas tiré du sac. Les boissons sans alcool seront offertes le midi et le soir à l’arrivée, après environ 250 km parcourus ».

Une référence pour les motards

Daniel et Emilia Brunello, créateurs des deux parcours de 2016 et 2017 ouvriront la route et donneront le tempo, puis 20 « voltigeurs » du club seront présents pour assurer la sécurité du convoi en mouvement qui devra scrupuleusement respecter le code de la route. L’an dernier 130 motards (dont 20 membres du club) avaient participé à la première édition des 1000 virages sur un tout autre parcours.

« Notre but est de créer le parcours type des 1000 virages Made in Jura, afin qu’il devienne une référence pour les motards, les cyclistes, les campings caristes. L’objectif est aussi que cette manifestation soit reconnue et perdure dans le temps. C’est pourquoi nous serons à l’écoute de toutes les remarques et suggestions des participants », conclut le président qui a déjà reçu plus de 200 contacts du Jura mais aussi de Dijon, du Vercors… pour cette grande balade touristique qui permet de rouler en groupe et de partager une même passion pour la moto.