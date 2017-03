La troupe de comédiens amateurs 1,2,3 Soleil monte sur les planches chaque année, depuis 1999, dans le but de distraire le public de Champagnole et des environs. Cette année, elle a opté pour l’interprétation de la pièce Toc toc, de Laurent Baffie. Roland Monréal en est le metteur en scène. Huit représentations sont proposés. Les rendez-vous sont fixés les vendredi 10, samedi 11 mars à 20 h 30 ; dimanche 12 mars à 15 h 30 ; vendredi 17, samedi 18 mars à 20 h 30 ; dimanche 19 mars à 15 h 30 ; vendredi 24 et samedi 25 mars à 20 h 30, à la salle du Rex.

Tarifs : 8 € pour les adultes ; 5 € pour les enfants de moins de 13 ans.

