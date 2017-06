Le compteur des inscriptions affichait 864 mardi soir en vue du triathlon de Chalain qui se déroulera dimanche 11 juin, avec l’objectif de franchir la barre des 1 100 engagés. Christophe Suny, l’entraîneur du Triath’Lons, club organisateur, satisfait de cette progression, indique qu’il reste une vingtaine de places pour les courses jeunes (8-11 ans et 12-15 ans), une quarantaine sur le triathlon S, une vingtaine sur le XS « découverte », 10 places par équipes et 80 sur le triathlon M. « Les conditions météo s’annoncent plutôt favorables avec un bon niveau concernant le plateau d’engagés ».

Ainsi sur le S, le public pourra retrouver Loic Doubey (Triath’Lons) 4e l’an dernier, Lucas Reboul (Tri Val de Gray), Joseph Rebouillat (Dijon) 5e en 2016 ainsi que les Bisontins Bastien Scheunemann et Lucas Paccard. Chez les dames, Mathilde Dupuy de Vesoul.

Sur le parcours M, il faudra suivre Nicolas Boivin, Sébastien Stalder, Samuel Bellenoue et Jean-Eudes Desmaret. Côté féminin seront dans la course Mylène Chalvin et Maureen Desmaret (1ère l’an dernier).

Pour rappel, les départs s’enchaîneront ainsi. A 9 h, départ du triathlon S pour les dames, 9 h 10 : pour les hommes, 9 h 15 : pour les relais. 11 h : départ des 8-11 ans et à 12 h 15 des 12-15 ans. A 12 h 25 : départ du triathlon XS et à 14 h 30 du triathlon M.